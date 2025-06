Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, commentando il futuro di Gudmundsson e le voci relative a Pioli.

“Il riscatto di Gudmundsson non dipende certo dall'islandese: lui ha cercato di convincere la società a spendere una cifra importante per il suo riscatto, ma tanto passerà dal nuovo allenatore. Ci vuole un tecnico che lo metta al centro del progetto, Palladino scelse di mettere Kean al centro dell'attacco viola e questo Gudmundsson lo ha sofferto molto. A me onestamente l'islandese non ha molto emozionato, e ci penserei bene a riscattarlo anche alla luce della situazione processuale e ai suoi problemi fisici. Se pensiamo che il Como pagherà Baturina un po' di più, mi pare ci sia una differenza notevole”

“Pioli potrebbe tranquillamente accettare il ruolo di CT della Nazionale e questo metterebbe in seria difficoltà la Fiorentina, che dovrebbe a quel punto ributtarsi sul mercato degli allenatori. Poi chissà, magari facciamo uno scambio e ci prendiamo Spalletti, saremmo tutti contenti. Ma io credo Pioli sia intrigato dall'idea di tornare a Firenze: è una trattativa che deve andare avanti a tutti i costi"