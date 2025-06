"Non credo Pioli sia tentato dalla Nazionale, specialmente dopo aver dato la parola alla Fiorentina. Spalletti sfortunato per aver perso Kean"

Giampaolo Marchini, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il possibile arrivo di Pioli, diviso tra Fiorentina e Nazionale.

“Non so quanto Pioli sia tentato dall'avventura azzurra, non è proprio una situazione comoda per l'allenatore: è un momento di grande confusione, ma se ci sono stati davvero contatti e Pioli ha dato la sua parola alla Fiorentina, fatico a credere in un ripensamento. Gli stessi problemi che avrebbe nel venire a Firenze, li ha per allenare la Nazionale"

“Non vedere l'Italia ai Mondiali sarebbe un danno incalcolabile. Va detto che le altre Nazionali sono molto migliorate, una Norvegia così piena di ottimi giocatori non si era mai vista. Difficile capire le dinamiche interne allo staff della Nazionale: Spalletti sicuramente paga anche la sfortuna di aver perso Kean, attaccante più in forma del campionato. Ciò che si è visto però è una squadra molle e fiacca, evidentemente non ci credono neanche i giocatori”