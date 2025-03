La Nazione: Il doppio SMS di Palladino che nasconde la formazione

Due pagine sulla Fiorentina anche su La Nazione, all'interno dell'inserto sportivo.

Pagina 2

Si apre con: “Conference, prima finale Battere il Pana vale tutto Kean guida l'assalto viola Gol (due) pesanti cercasi”. Sottotitolo: “Notte da dentro o fuori. Il passaggio ai quarti è la chiave della stagione”. In taglio basso: “Sorrisi Gudmundsson: (ri)convocato in Nazionale”.

Pagina 3

In primo piano: “Palladino, doppio SMS “Il mio futuro? Non conta” E ‘nasconde’ la formazione". Sottotitolo: “Il tecnico non ha dubbi: ”Voglio solo passare il turno, tutto il resto non m'importa". Di spalla sulla probabile formazione: “Fagioli è in regia De Gea fra i pali Adli e Folorunsho a partita in corso”.