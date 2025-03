Adli e Folorunsho sì...ma a partita in corso

Finalmente possiamo dire che la Fiorentina ha ritrovato due elementi che possono essere importanti per la squadra: Yacine Adli e Michael Folorunsho.

Entrambi sono stati convocati per il match contro il Panathinaikos, entrambi possono essere definiti pienamente ristabiliti ed entrambi scalpitano per giocare.

Non partiranno però titolari questa sera però, secondo quanto riportato da La Nazione, saranno utilizzati a partita in corso. Anche perché con le loro doti possono mettere in difficoltà i greci.