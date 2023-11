Si è appena concluso l'incontro del secondo turno di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana. Gli ospiti hanno accarezzato il sogno degli ottavi di finale, ma a passare sono i rossoblù che vincono 2-1 nei tempi supplementari.

La Reggiana di Nesta dà dubito del filo da torcere ai padroni di casa, passando inaspettatamente in vantaggio a fine primo tempo con gol di Varela Djamanca. A inizio ripresa entra l'ex viola Milan Badelj e il Genoa torna in partita con una perla di Ridgeciano Haps. La gara è tirata e servono i tempi supplementari per decretare il vincitore; la decide, come spesso accade, Albert Gudmundsson intorno al centesimo minuto.

Il centrocampista della Reggiana e di proprietà della Fiorentina Alessandro Bianco gioca gli ultimi dieci minuti dei tempi regolamentari e tutti i supplementari. Si distingue con una buona prestazione individuale, da segnalare una gomitata di Malinovski che lo fa uscire dal campo (solo momentaneamente).

Ci sono altri due ex viola sotto la guida di Nesta. Nell'esordio stagionale, il portiere Giacomo Satalino regge fino al vantaggio del Genoa, qualche volta pecca di insicurezza. Cedric Gondo entra per giocare il secondo tempo supplementare, ma fatica a incidere.