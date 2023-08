Consueto appuntamento con i media ufficiali del club viola per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

"Quello che ci rimane della partita con il Rapid è che non va sottovalutato niente, va preparato tutto nel migliore dei modi sotto l'aspetto della concentrazione. In Europa si va in campi caldissimi, ad affrontare squadre preparate e abbiamo un po' sofferto il primo tempo. Loro con pressione, noi con poca qualità siamo stati in difficoltà ma abbiamo reagito bene. Sono convinto che questa reazione ce la porteremo dietro, siamo pronti a replicare.

La preoccupazione più grande è quella del recupero, siamo ancora in una fase dove fa molto caldo e la fatica si fa sentire. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, abbiamo perso una partita, è l'inizio di una nuova stagione e di una nuova storia che non può essere uguale a quella dello scorso anno. Reagire e proporre sempre quello che ci ha permesso di toglierci delle soddisfazioni, ridurre gli errori e rimanere sempre lucidi e concentrati. E' questa la strada, anche l'anno scorso abbiamo commesso qualche passo falso ma abbiamo sempre avuto la forza di reagire.

Il Lecce? E' una squadra che sia in Coppa Italia che alla prima di campionato, ha dimostrato di essere in condizione, ha tanta gente rapida e svelta. Ogni squadra ha le proprie qualità, il Lecce è molto pericoloso in avanti, viene da un ottimo campionato e ha mantenuto la stessa struttura pur cambiando allenatore.

I nuovi? L'inserimento procede bene, quelli che sono arrivati molto prima ormai hanno capito dove sono e stanno cercando di crescere. Altri sono arrivati negli ultimi giorni e un po' di fatica la stanno facendo. Sono convinto che la Fiorentina ha aggiunto qualità, con gente che ha cultura del lavoro e saremo presto una squadra completa e vera".