Un tabù terribile che fa tremare la Fiorentina: Chiesa e Vlahovic quasi in doppia cifra di... improduttività

Sembrano lontani i tempi in cui un giocatore appena salutato, magari amaramente, puniva subito la Fiorentina: Salah e Bernardeschi tra gli ultimi casi (ma la lista di gol dell'ex è sterminata). Sembrano lontani perché con Chiesa e Vlahovic è successo proprio l'opposto: come sottolinea il Corriere dello Sport, i due contano già 9 precedenti (sommandoli) contro la Fiorentina, con incisività rasente allo zero. Un vero e proprio tabù la squadra viola per le due cessioni d'oro dell'era Commisso e proprio in quanto tale, un tabù che mette i brividi in vista del match di stasera.