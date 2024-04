La probabile formazione della Fiorentina: Dodô pronto a dare il cambio a destra. Spazio ancora a Bonaventura in mediana. Dubbio in attacco

Si avvicina la sfida di questa sera tra Juventus e Fiorentina, posticipo delle 20:45 di questa 31esima giornata di Serie A. Italiano studia le mosse dal primo minuto per contrastare i bianconeri, ma qualche dubbio rimarrà fino all'ufficialità delle formazioni.

In porta il solito Terracciano. In difesa Kayode non sembra essere al meglio e Dodô potrebbe dargli il cambio sulla destra. Al centro sicure le presenze di Milenkovic e Ranieri con Quarta acciaccato. Biraghi si riprende il posto a sinistra. Dubbi a centrocampo, con Bonaventura e Mandragora ancora in vantaggio su Duncan e Arthur. Davanti il dubbio è sulla fascia sinistra, con Kouamé che non è al meglio e Sottil e Ikoné pronti ad approfittarne. Ok i due argentini Nico e Beltran con Belotti come punta centrale.

La probabile formazione della Firoentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.