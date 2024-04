I convocati della Fiorentina: Martinez Quarta ce la fa, rientrano in due dopo l'assenza contro il Milan

Da poco diramata la lista dei convocati della Fiorentina dal tecnico viola Vincenzo Italiano in vista della partita contro la Juventus. Nessuna sorpresa, con Quarta che è presente tra i giocatori chiamati dal mister viola, nonostante non sia al 100%.

Presenti anche Bonaventura e Christensen, che non c'erano contro il Milan rispettivamente per squalifica e infortunio. I due c'erano però in Coppa Italia contro l'Atalanta.

Questa la lista completa: