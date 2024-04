L'idea estiva era quella di aver preso un centravanti, per quanto un po' atipico, ma comunque un riferimento offensivo per il 4-2-3-1. La realtà dei fatti ha portato poi Italiano a riconsiderare Beltran come trequartista perché l'argentino faticava a imporsi, a fare a spallate, banalmente a segnare.

Nell'analisi del Corriere dello Sport-Stadio, c'è l'evoluzione dell'ex River su cui ha inciso molto anche la coesistenza sulla trequarti con Bonaventura, in un'ennesima rivisitazione tattica che ha portato la Fiorentina a giocare con una sorta di 4-1-4-1. E a rimetterci sono stati soprattutto Nzola e anche Arthur, sempre meno impiegato in un centrocampo che punta ora a rotazione su Duncan e Mandragora.