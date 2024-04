Spunta il nome di Sissoko dallo Strasburgo per il prossimo mercato della Fiorentina: i dettagli

Il centrocampista Ibrahima Sissoko dello Strasburgo è un nuovo obiettivo di mercato della Fiorentina. Il giocatore classe 1997 andrà in scadenza a giugno e per il club viola sarebbe un affare da concludere a parametro zero.

La Lazio in pressing per il giocatore

Secondo quando riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. oltre ai viola. al momento la Lazio sembra la squadra più interessata ma per il giocatore maliano.

E c'è anche un'altra squadra di Serie A

Sulle tracce di Sissoko, che in questa stagione ha realizzato 3 assist in 25 presenze fra Ligue 1 e Coupe de France, ci sarebbe inoltre anche il Bologna. Tanta concorrenza quindi per la Fiorentina che dovrà capire come muoversi se vorrà ingaggiare il giocatore in estate a costo zero.