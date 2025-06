Galli: "Džeko va bene, ma siamo sicuri arrivi per fare il vice-Kean? Gudmundsson lo riscatterei senza alcun dubbio"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato durante le trasmissioni di Lady Radio, concentrando le sue analisi sulle mosse di mercato viola.

L'arrivo di Džeko

“Dzeko ha segnato la storia del calcio degli ultimi dieci anni - Dice Galli. Segna ed è intelligente, fa giocare bene le squadre, è intelligente; Per me è un giocatore ideale, nonostante l'età è una pista che mi affascina. Viene da due anni in Turchia, dove ha fatto bene. Il dubbio non è sul calciatore ma sulla carta d'identità. La differenza sul giudizio lo fa il perché lo prendono: è un'alternativa a Kean? oppure viene preso per sostituirlo?”

La questione giovani

Galli prosegue le sue considerazioni sul possibile arrivo dell'attaccante bosniaco “Ovviamente prendere Džeko vuol dire chiudere la strada a giovani giocatori viola. La Fiorentina è da anni che ha una squadra primavera molto forte, ma oltre a Comuzzo non ricordo nessuno che poi è rimasto in prima squadra. In questi giorni dopo la débâcle della nazionale si è discusso molto sulla crescita dei giovani in Italia, Ma l'acquisto di Džeko, che per me rimane un grande giocatore, è un segnale di come pensano i dirigenti in Italia”.

Riscatto di Gudmundsson

Infine l'ex portiere viola chiude con una considerazione sul fantasista islandese:"Gudmundsson? Io lo terrei; con Pioli ha tutto per esplodere".