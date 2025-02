FOTO-VIDEO FN: E dopo Ndour è il turno anche di Zaniolo, visite al volo e poi di corsa al Franchi

Mattinata frenetica in quel di Fanfani per la Fiorentina, che dopo Cher Ndour ha accolto anche Nicolò Zaniolo, pronto a riabbracciare la maglia viola a distanza di qualche anno. Il classe '99 è arrivato in questi minuti presso la clinica fiorentina per sottoporsi alle visite mediche di rito: una prassi che sarà verosimilmente rapida, per poi recarsi al Franchi dove i suoi nuovi compagni sono impegnati nel match con il Genoa.