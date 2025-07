Riecco Lezzerini: il portiere di nuovo a Firenze dopo otto anni. La mossa strategica della Fiorentina

Tanti anni nelle giovanili della Fiorentina, per poi debuttare anche in Serie A ed Europa League in maglia viola: Luca Lezzerini adesso è ad un passo dal fare il suo ritorno tra i pali a Firenze dopo 8 anni. Il portiere classe ’95 ha difeso i pali di Avellino, Venezia e Brescia, totalizzando oltre 150 presenze in Serie B.

Il portiere arriva a parametro zero

Ora l’estremo difensore romano, dal 2009 al 2015 a Firenze, è pronto a rientrare a far parte della rosa gigliata e a ricoprire il ruolo di terzo portiere, dietro a David De Gea e Tommaso Martinelli. Svincolato dopo il fallimento del Brescia, Lezzerini arriva a parametro zero. Il portiere firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo per altre due stagioni e sarà una pedina strategica per le liste della Fiorentina.

Una pedina utile