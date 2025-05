L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Ezio Sella ha parlato a Radio Sportiva in merito alla situazione attuale in casa viola. Ha accennato alla sconfitta contro il Betis: “Venire da partite del genere porta stanchezza, sia fisica che mentale. Ma restano le tante motivazioni della squadra, ampiamente dimostrate. C'è ancora la possibilità di arrivare in finale, soprattutto se si potrà recuperare un Kean al 100%”.

Sulla gara contro la Roma, invece: “Virtualmente è un preliminare per la Champions League. Mi preme riconoscere il grande lavoro a Ranieri, che ha rivalutato l'intera piazza di Roma. Subentrando a stagione in corso, sta facendo un cammino che nessuno avrebbe immaginato. Mi aspetto una partita entusiasmante, il traguardo in ballo è tanta roba”.