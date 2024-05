Il commento del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, arriva anche in sala stampa:

"E' uno sport di errori, meno ne fai e meno problemi hai. Il primo gol glielo regaliamo, sul secondo c'è un fallo di mano di Lazovic che cambia direzione al pallone, Milenkovic mi diceva che l'avrebbe rinviata più lontano del limite dell'area. Era da annullare ma non per attaccarsi a qualsiasi cosa. Il rammarico è per il primo tempo dove abbiamo colpito l'ennesimo palo, nel secondo non abbiamo creato tantissimo, poi il caldo, il Verona che non ci faceva giocare bene, ma potevamo ottenere qualcosa di più. Abbiamo una partita molto importante da giocare mercoledì per cui di ingenuità non ne dobbiamo commettere.

Oggi dato il massimo? Potevamo fare qualcosa in più, siamo riusciti a reagire, anche dopo il secondo gol ma giocando ogni tre giorni nell'ultimo periodo stiamo cercando di gestire energie, uomini. Le sostituzioni sono per non avere singoli sovraccaricati, Nico non era neanche in panchina. Sta finendo un'altra stagione dove abbiamo toccato la 52esima partita, il Verona è a 35, praticamente un girone in meno. Con viaggi, momenti positivi e negativi, abbiamo ancora da tenere botta e cercheremo di arrivare in condizione. Un po' mi dà fastidio prepararla dopo una sconfitta non meritata. Ikoné su due situazioni poteva fare di più, il gol con la mano. A livello di prestazione i ragazzi hanno dato il massimo, togliendo quelle due situazioni evitabili.

Bonaventura? Non so dirvi, mi auguro non sia nulla di grave. Aveva grande voglia e bisogno di questi 20-25 minuti, deve trovarli per non calare di condizione. Uno come lui se ha tutta quella voglia va buttato dentro.

Cosa ci serve di più a Bruges? Serve tutto quello che abbiamo fatto fuori casa, soprattutto l'anno scorso. Segnavamo ad ogni tiro, giocavamo, a Sivass, a Braga, a Poznan. Dobbiamo essere concreti, non commettere errori. E' un avversario tosto ma giocando con qualità possiamo metterlo in difficoltà. Se saremo letali potremo superare il turno.

Castrovilli da ala? A Gaetano ho detto che cercherò di dargli minuti, alzargli la condizione e gli ho chiesto disponibilità in qualsiasi ruolo. Oggi ha fatto gol, ha colpito un palo, lui mi dà la massima disponibilità. Senza palo avrebbe fatto una doppietta in un ruolo che ha provato 10 giorni in allenamento. Ha un'intelligenza tale che oggi è riuscito a fare quello che avete visto. Se torna il Gaetano pre infortunio è un giocatore importante, è guarito al 100% e quando la condizione sarà a posto, tornerà quello di una volta".