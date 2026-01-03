Di Marzio conferma: "Forte interesse della Fiorentina per Brescianini". Ma occhio alla concorrenza

Tanti i nomi in orbita Fiorentina in questo avvio di mercato: arrivato Solomon, la dirigenza sta monitorando diversi profili. L'ultimo nome è un centrocampista in forza all'Atalanta, secondo Gianluca Di Marzio.

Il profilo

Si tratta di Marco Brescianini, classe 2000 che prima con Juric e poi con Palladino ha trovato veramente poco spazio: appena 218 minuti passati in campo quest'anno. Anche per questo, non è improbabile una sua cessione a gennaio e la Fiorentina ci starebbe pensando seriamente.

Occhio alla concorrenza

Attenzione, però, alla concorrenza del Cagliari: anche gli isolani sono molto interessati al giocatore scuola Milan. Dopo un'ottima stagione di debutto in Serie A, con la maglia del Frosinone due anni fa, e un buon impatto nella rosa orobica l'anno scorso, quest'anno sembrerebbe costretto a cambiare aria per svoltare la sua stagione.