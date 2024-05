Il figlio di Amarildo fa il punto sul padre: "Ha avuto tre ictus. Meglio lo scudetto con la Fiorentina che il Mondiale con il Brasile"

Questo pomeriggio Alegre Rildo, figlio dell'ex attaccante della Fiorentina Amarildo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sulle condizioni del padre, colpito da un malore nelle scorse settimane.Questo un estratto delle sue parole:

“Nelle ultime settimane il babbo è stato colpito da tre ictus: in tutte le occasioni è successo durante il sonno, sono stati velocissimi. Abbiamo fortuna di essere li vicini a lui nel momento critico: la tempestività con la quale gli sono stati offerti i soccorsi gli ha salvato la vita. Queste p quello che ci hanno detto all'ospedale. Ha avuto la parte sinistra paralizzata per diversi giorni, adesso sotto questo punto di vista sta meglio”.

Ha poi aggiunto: “Purtroppo abbiamo scoperto che possiede una massa tumorale all'altezza della gola, e dobbiamo aspettare ancora altri esami specifici per saperne di più: stiamo aspettando tutti con molta apprensione. Quello che ci auguriamo che sia qualcosa di benigno”.

Ha poi concluso:”Il suo ricordo di Firenze è fantastico, si sente attaccassimo alla città, questa cosa rimarrà per sempre, è la sua città: nonostante abbia vinto il Mondiale con il Brasile, lo Scudetto con la Fiorentina è un ricordo indelebile. Ringrazio tutti i tifosi della Fiorentina per il sostegno e per avermi cercato...al contrario delle società per cui ha giocato, nessuno si è assicurato delle sue condizioni”.