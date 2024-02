Pareri pressoché unanimi su Fiorentina-Lazio, con una sola squadra vista in campo: quella viola.

“I viola hanno preso a pallate i biancocelesti”

“Non è stata una partita, perché la Fiorentina l’ha dominata in lungo ed in largo - ha detto il doppio ex, Stefano Fiore, a Tvplay.it - i viola erano sotto all'intervallo per un episodio, perché il calcio è strano. Ma la Fiorentina doveva andare a riposo almeno davanti di due gol. La Lazio, nonostante il vantaggio, non ha mai avuto una reazione”.

E poi: “La Lazio ha giocato una partita senza anima contro la Fiorentina. E’ stata presa a pallonate”.

“Scambio di allenatori? Credo che…”

Fiore ha anche espresso la propria opinione sulla possibilità che ci sia uno scambio di allenatori (Sarri-Italiano) tra queste due squadre a fine stagione: “Sarebbe bizzarro, ma credo che sia una possibilità difficilmente realizzabile. La Fiorentina può ambire ad andare in Europa, specialmente in Conference, tanto più dopo la vittoria contro la Lazio”.