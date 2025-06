Siamo nel pieno del calciomercato estivo e sono ancora tanti i nodi da sciogliere in casa Fiorentina. Uno di questi è la situazione relativa a Dodo, il cui rinnovo ancora non arriva, segnalando un possibile malcontento del giocatore che potrebbe cambiare aria.

Ma il brasiliano non sembra essere l'unico terzino viola sotto osservazione del Milan. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia vicino al mondo rossonero, il club milanista sarebbe molto interessato a Niccolò Fortini, che rientrerà a Firenze dopo la grande stagione alla Juve Stabia. Al momento, però, la Fiorentina avrebbe alzato un muro per lui, coscienti di avere tra le mani un prospetto giovane e italiano che potrebbe ritagliarsi il suo spazio in viola il prossimo anno.