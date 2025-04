Il terzino sinistro della Fiorentina Fabiano Parisi, alla vigilia della sfida contro il Celje, è intervenuto in conferenza stampa: “Sì, sono contento di essere rimasto alla Fiorentina. Ovviamente ci sono dinamiche di mercato dove si dicono alcune cose, ma poi i fatti sono altri. Io sono sempre stato determinato e convinto per rimanere alla Fiorentina, rimarrò così dando il massimo fino all'ultimo giorno che sarò qui”.

“Serviranno motivazioni interne”

Da San Siro a Celje, cambia qualcosa? “Deve essere più una motivazione interna, sappiamo che 80mila persone ti possono far fare quella corsa in più… Ma se non hai la motivazione in te, quella corsa non la fai. Noi come squadra siamo pronti a dare tutto”.

“Voglio che la mia partita a Milano sia un punto di partenza”

Quello di Milano è il vero Parisi? “Tutti noi come squadra abbiamo fatto una grandissima partita a San Siro. So che posso migliorare in alcune cose, magari negli ultimi metri nella finalizzazione. Il mister me lo dice spesso… Voglio che Milano sia un punto di partenza, conosco le mie potenzialità e so di poter dare ancora tanto alla Fiorentina. Magari non sono ancora al massimo, ma mettendo minuti nelle gambe posso arrivarci”.

“Vincere la Conference? Il nostro sogno, abbiamo delle responsabilità”

Pressioni sul vincere la Conference? “Non è il termine giusto, quelle ti tolgono energie a livello fisico. Abbiamo delle responsabilità e siamo consapevoli di essere la Fiorentina. Il nostro sogno è quello di vincere, ma sappiamo che sarà solo una a vincere. Siamo un bel gruppo, dovremo continuare così”.