Il primo acquisto della Fiorentina? C'è un giocatore che ha più possibilità di tutte di essere annunciato presto...

Il primo acquisto del mercato estivo della Fiorentina? Aster Vranckx ha buone possibilità di esserlo. Questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Non ci fosse stato l'Europeo…

Il motivo è semplice: la Fiorentina è attiva soprattutto sulla mezzala del Wolfsburg. Non ci fosse stato l’Europeo, dove il 22enne è impegnato con il Belgio, probabilmente la trattativa sarebbe già stata chiusa.

La volontà di chiudere

C’è la volontà del club di Commisso di chiudere, anche se non a dieci milioni, come da prima richiesta arrivata dalla Germania, e di sicuro c’è già stata l’apertura del calciatore; Vranckx alla Fiorentina rimane potenzialmente l’annuncio in anticipo su tutti gli altri.