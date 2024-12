La Lazio fa il colpaccio a Napoli e riprende la Fiorentina, che però riduce il gap dagli uomini di Conte. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un successo di misura, in una gara bloccatissima fino al contropiede vincente di Isaksen a un quarto d'ora dal termine: la Lazio ha vinto per 1-0 nel posticipo al ‘Maradona’, contro il Napoli. Una vittoria firmata dal danese che fa il paio con quella di qualche giorno fa in Coppa Italia.

Gli uomini di Baroni mantengono così il passo della Fiorentina ma trascinano verso il basso lo stesso Napoli, che resta a +1 sul terzetto a quota 31, a cui si aggiunge anche l'Inter.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 34, Napoli 32, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 31, Juventus 27, Milan* 22, Bologna* 22, Empoli 19, Udinese 17, Torino 16, Roma 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona 12, Como 12, Monza 10, Venezia 9.

* = una partita da recuperare.