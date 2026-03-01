La Nazione: Gudmundsson devi stringere i denti e basta

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Tesa e cuore. L'erba… medica”. A pagina 2 in taglio alto: “Un’altra sfida da dentro o fuori. Fase difensiva, idee, pressing. Dalla Conference a Udine. Quegli errori da non rifare". A pagina 3: “La formazione di domani. Infermeria, brutte notizie Solomon fuori per un mese. Gud dovrà stringere i denti”, di spalla: “Gol e vittoria: Cesena cinico. Primavera, quanta sfortuna", in taglio basso: “Udine, la tragedia e il ricordo Otto anni fa la morte di Astori”.