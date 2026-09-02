Batistuta doppietta, segnano anche Mutu, Toni e Ribery, ma stasera vince Firenze
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Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends 7-3 (19' Toni, 21' Batistuta, 24' Batistuta, 27' Mutu, 32' Pazzini, 35' Di Natale, 45' Di Michele, 49' aut. Oddo, 59' Totti, 64' Ribery)
75': Oltre 20 mila presenze al Franchi. Una grande, grandissima festa viola.
75': Finisce la partita con la vittoria della Fiorentina All Stars.
67': Jovetic costringe Amelia a fare una paratona in allungo sulla sua sinistra.
64': E' il momento di Ribery che raccoglie una corta respinta di Amelia dopo cross di Torricelli.
59': Nel giro di un minuto, Mutu si divora un gol solo davanti ad Amelia. Sulla ripartenza segna invece Totti che ci aveva provato in tutti i modi a fare gol e che lo trova finalmente per lui con un destro leggermente deviato.
54': stop di petto e sforbiciata per Moscardelli, palla fuori. Ma grande gesto tecnico e atletico dell'ex attaccante che viene giustamente applaudito dal Franchi.
52': Gol annullato a Jovetic per fuorigioco. L'attaccante montenegrino ci resta male, ma l'offside c'era.
49': Azione personale di Pazzini che arriva sul fondo e mette una palla al centro che sembra innocua. Oddo però spedisce la sfera nella propria porta: 6-2.
47': Applausi per Toldo che respinge in tuffo una conclusione di Candreva.
45': Totti allarga in area per Di Michele, controllo e tiro per l'attaccante che in dagonale batte Toldo.
41': Inizia il secondo tempo con palla per le Legends.
40': Finisce il primo tempo con la Fiorentina avanti per 5-1.
38': Colpo di tacco ravvicinato di Di Natale, gesto tecnico pregevole, ma centra Frey che respinge anche un po' fortunosamente.
35': Totti di prima manda in porta Di Natale. L'ex attaccante dell'Udinese arriva a tu per tu con Frey, lo salta e deposita in rete.
32': Torricelli si libera sulla destra come ai bei tempi, crossa perfettamente per Pazzini. Stop e destro forte dell'attaccante a battere nuovamente Abbiati.
27': Dilaga la Fiorentina All Stars. Ancora Ribery sugli scudi. Palla scucchiaiata perfettamente per Mutu che da sotto porta lascia partire un destro forte sotto la traversa.
25': Standing ovation per Batistuta che lascia il campo.
24': Azione travolgente di Ribery che si porta a spasso tutta la difesa avversaria e serve un pallone d'oro per Bati. Tocco sotto dell'attaccante argentino per il 3-0.
21': Alla seconda occasione Batistuta fa centro con un destro da posizione ravvicinata. Ecco il gol atteso dallo stadio.
19: Fiorentina in vantaggio grazie a Toni. Assist di Ribery e destro di prima intenzione dell'attaccante che viene deviato in porta di piede da Abbiati.
16': Occasionissima per Batistuta che solo davanti ad Abbiati gli calcia addosso. Tutto il Franchi era già pronto ad esultare ma purtroppo…
15': Quattro contro tre per le leggende, l'azione si conclude con un tocco sotto di Di Natale facile preda di Frey.
9': Risponde Toni dall'altra parte, ma anche l'ex centravanti viola non becca la porta di poco.
8': Gran tiro di Totti che sfiora la traversa dal limite dell'area.
6': Palla d'oro di Mutu per Ribery che mentre sta per presentarsi davanti al portiere incespica sul pallone.
4': Grande arresto e grande giocata al volo per Totti, la classe non è venuta meno al Pupone.
2': Prima conclusione della partita per Di Natale che spara però alto dal limite.
1': Parte la Fiorentina con palla al piede.
1': Calcio di inizio dato da Roberto Baggio, applauditissimo dai presenti allo stadio.
In un Franchi bello carico, con tanti ragazzini e tante famiglie presenti va in scenala partita tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, gara che si inserisce nelle celebrazioni per il centenario del club viola.
Fiorentina capitanata da Gabriel Omar Batistuta.