Il Milan pensa a un ex viola per la difesa. Solo un anno fa era stato venduto per quasi venti milioni

Un ex difensore del passato recente della Fiorentina potrebbe tornare in Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan ha inscritto nel proprio taccuino il nome Igor Julio.

Il Milan su un ex viola

Solo un anno fa era stato ceduto dalla Fiorentina per 17 milioni di euro più 3 di bonus al Brighton di De Zerbi. Ma adesso non c'è più il tecnico che l'aveva richiesto.

Non c'è più De Zerbi

Il brasiliano, inoltre, non si è particolarmente ambientato in Inghilterra, così che adesso potrebbe partire. Gli inglesi, però, non sembrano intenzionati a cederlo per una cifra di molto inferiore rispetto a quanto lo avevano pagato alla Fiorentina un anno fa.