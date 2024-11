Il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli ha parlato a RMC Sport in un'intervista nella quale ha parlato anche della sua esperienza in viola. Queste le sue parole: “È una stagione importante per me, mi permette di mettermi in mostra e far vedere cosa so fare con continuità”.

E ancora: "Sono arrivato alla Fiorentina con un allenatore che mi voleva e una società concorde sulle scelte. In termini di fiducia, è stato diverso dal passato: al Milan ero stato scelto dai dirigenti, al Bordeaux c'era una situazione difficile... Mi sento molto a mio agio in campo alla Fiorentina, riesco ad esprimermi al meglio e questo si vede dai risultati. È importante che tutti sentano questa fiducia da parte dell'allenatore e del club".

E poi: “L'Italia mi ha portato tatticamente a un livello superiore, oggi posso giocare in tutte le posizioni a centrocampo. Sono un giocatore più completo. Mi viene chiesto di essere l'organizzatore della squadra, oltre a portare un vantaggio anche in fase di copertura. Futuro? Adesso è difficile pensarci, siamo ancora all'inizio della stagione. L'obiettivo è quello di fare una grande stagione, di far parlare il campo, di avere questa costanza nelle prestazioni. Se avremo una grande stagione con la squadra e a livello personale, la Fiorentina mi riscatterà. Se farò una grande stagione e la Fiorentina non mi riscatterà, comunque sarà un bene per me aver giocato bene”.

E sulla scelta di rapporesentare la Francia al posto dell'Algeria: "Ho scelto la Francia per il massimo livello a cui gioca. Didier Deschamps e il suo staff guardano le partite dei francesi, c'è molta competizione per tutte le posizioni nella squadra francese. Devo continuare con queste prestazioni e forse avrò la fortuna di essere convocato. Se ciò non accadrà, continuerò a lavorare".