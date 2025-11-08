Acquistato dalla Fiorentina nel 2018 come una delle ‘Corvinate’, senza però mai sfondare in prima squadra, prima del rientro in patria. Questa è la storia di Nino Kukovec, attaccante sloveno classe 2001, che è tornato sulla sua breve esperienza italiana parlando al programma sportivo Pod prečko.

Sul periodo in viola

“Quando ti chiama un grande club come la Fiorentina, ovviamente sei interessato. Sono andato in Italia, ma non ho giocato molto lì. I giovani devono giocare, questa è la cosa più importante, per prendere confidenza con il gioco, per prendere confidenza con la palla. È quello che mi è mancato alla Fiorentina”.

Il ritorno in patria

Poi, dopo una breve parentesi al Celje, il ritorno nel Bel Paese da svincolato: “Ero in Italia, dovevo pensare alla mia carriera, a come andare avanti, a cosa volevo veramente, e quando ho chiarito tutto, ho deciso di darmi una seconda possibilità e di tornare a giocare a calcio al 100%”. Oggi, Kukovec gioca in patria, nel Kalcer Radomlje dove, nelle ultime tre stagioni, ha raccolto 14 gol in 76 presenze.