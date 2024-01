UFFICIALE: Nuovo prestito in Serie C per un difensore di proprietà della Fiorentina

Altra avventura in prestito

Si sposta di nuovo un calciatore di proprietà della Fiorentina. Parliamo di Eduard Dutu, classe 2001 che in questa stagione militava nelle file dell'Ancona. Il difensore italo-rumeno passa ufficialmente in prestito alla Virtus Francavilla, rimanendo quindi in Serie C.

Sarà ancora Serie C

Dutu è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dal quale poi è passato all'Aquila Montevarchi e successivamente, nella stagione 2022/2023, alla Reggina in Serie B. Poi la Serie C con il Gubbio, la già citata Ancona e adesso la Virtus Francavilla.