I convocati dell'Atalanta per la sfida con la Fiorentina: recupera Retegui, ci sarà al Franchi. Presente anche un ex, confermato in extremis

Diramata la lista dei 20 convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida di domani tra Fiorentina e Atalanta: quanto accennato stamattina trova conferma, con Retegui che torna fra i convocati. A sorpresa, invece, recupera anche l'ex Cuadrado. Confermate le assenze per infortunio di Djimsiti e Palestra, come anche Toloi.

Di seguito la lista dei convocati:

- Bellanova Raoul (16)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- Cuadrado Juan (7)

- De Ketelaere Charles (17)

- Del Lungo Tommaso (49)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Lookman Ademola (11)

- Maldini Daniel (70)

- Pašalić Mario (8)

- Retegui Mateo (32)

- Rossi Francesco (31)

- Ruggeri Matteo (22)

- Rui Patrício (28)

- Samardžić Lazar (24)

- Sulemana Ibrahim (6)

- Zappacosta Davide (77)