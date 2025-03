De la Fuente: "Partita decisa da due episodi, ma le ragazze non hanno mollato fino alla fine. Ci sono ancora 12 punti in gioco, nulla è perduto"

Sebastian De la Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, commenta così nel post-gara contro la Roma, da cui le viola sono uscite sconfitte per 2-0.

“La Fiorentina era in partita e ci è rimasta fino alla fine, forse l'approccio nel primo tempo non è stato dei migliori, non siamo stati precisi come al solito: i due gol vengono da una palla persa e da un calcio d'angolo, quindi due episodi, e queste partite spesso vengono decise così. Abbiamo avuto qualche occasione, preso palo, poi sapevamo che loro andando in vantaggio in casa ci avrebbero reso la vita difficile. Nonostante ciò non abbiamo mollato, abbiamo lottato per i punti che ci servono, e questo è quello che mi piace di questa squadra”

“Ci sono ancora 12 punti in gioco e ce la possiamo giocare con tutte, nulla è perduto. Vogliamo arrivare a fine Poule con la possibilità di giocarci l'accesso all'Europa e continueremo a lottare per questo. Dobbiamo lottare, non possiamo abbassare la guardia”