Il sito specializzato Transfermarkt ha stilato la top 11 dei giocatori U21 di Serie A, ruolo per ruolo, con il valore del cartellino più alto. Inseriti in un 5-3-2, sono presenti ben 3 giocatori della Fiorentina, tutti nel reparto arretrato. In porta c'è Tommaso Martinelli, con un valore stimato di 1.8 milioni di euro e un valore da inizio stagione di 800mila euro.

Al centro della difesa non poteva non esserci Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 viola che ha raggiunto la Nazionale maggiore in men che non si dica. Il suo è stato l'aumento di valore più considerevole da inizio stagione, passando da 4 a 15 milioni (aumento del 1775%). Infine, a destra, c'è Michael Kayode, che purtroppo è l'unico insieme a Soulé a vedere il suo valore calare: da 22 a 18 milioni.

Da sottolineare come in classifica, ci sia un solo altro italiano, che è Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Il resto sono tutti giocatori esteri. La Fiorentina conferma così il grande lavoro del settore giovanile.