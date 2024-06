Mina prende il posto di Lucumi e la Colombia vince. Nel finale l'ex difensore viola...dà vita ad un piccolo show per perdere tempo. VIDEO

Esordio vincente per la Colombia di Mina

Nella notte la Colombia ha debuttato in maniera positiva in Copa America, superando 2-1 il Paraguay. I Cafeteros hanno ottenuto il successo grazie alle reti di Munoz, difensore avversario della Fiorentina col Genk prima di passare al Crystal Palace, e Lerma. L'ex difensore viola Yerry Mina è entrato in campo al minuto 25, in virtù dell'infortunio occorso al centrale del Bologna Lucumi. La Colombia è così al momento in testa al girone, dato che Brasile e Costa Rica hanno chiuso 0-0 nell'altra sfida del gruppo.

Il difensore nel finale mostra tutte le sue doti da navigato attore

La Colombia da quel momento ha segnato 2 reti e subito l'indolore gol della stellina del Brighton Enciso, portando a casa i 3 punti. Nel finale, per mantenere il risultato e rosicchiare secondi preziosi, Mina ha dato sfoggio di tutte le proprie doti da attore e showman. Il centrale è rimasto a terra dopo due leggeri scontri di gioco, simulando contatti esagerati, mettendo poi in mostra la sua caratteristica rincorsa rallentata prima di un piazzato, che non l'ha reso esattamente simpatico in campo internazionale.