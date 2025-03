Un piccolo spezzone anche per Pongracic ma la sua Croazia capitola a Parigi dopo i rigori: niente final four di Nations

Stesso destino dell'Italia anche per la Croazia che però all'andata aveva vinto per 2-0 con la Francia ed ha subito la rimonta con lo stesso risultato a Parigi. Poi la sfida si è decisa ai rigori e l'hanno spuntata i transalpini, qualificandosi così alla Final Four di Nations League.

Qualche minuto nel finale anche per il difensore della Fiorentina Marin Pongracic, entrato al 106' al posto di Gvardiol. Per lui e per Kean rientro a casa con tempi molto rapidi e utili a proiettarsi sulla ripresa del campionato.