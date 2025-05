La Fiorentina si appresta ad affrontare il Betis Siviglia nella semifinale di ritorno di Conference League. Di questa partita ha parlato l'attaccante viola, Albert Gudmundsson, intervistato da Marca.

“Una delle partite più importanti della mia carriera”

“È la partita più importante della stagione - ha detto Gud - e una delle più importanti della mia carriera. Non sarà facile. Sappiamo quanto sono bravi. Hanno giocatori incredibili che non hanno avuto lo stesso rendimento in altre squadre, ma che stanno andando molto bene, soprattutto quando sono in possesso di palla. Cosa mi ha sorpreso della partita d'andata? L'ambiente. Non me l'aspettavo ed è stato incredibile. E guardare Isco: come si muove, come gioca di prima... È incredibile. Dobbiamo tenerlo d'occhio perché aveva troppi spazi".

“E se faremo questo, passeremo noi…”

Gudmundsson parla del paragone con Isco: “Mi piace, è un paragone azzeccato, ma non credo sia del tutto corretto, perché ha giocato per molti anni nel Real Madrid”.

E infine: “Bisogna stare compatti in difesa ed essere creativi e precisi in attacco. Se ci riusciremo, passeremo in finale”.