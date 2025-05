Il noto giornalista Alberto Polverosi, nel suo editoriale pubblicato sulle pagine del Corriere dello Sport, riflette sulla caotica situazione in casa Fiorentina, arrivando ad ipotizzare scenari a dir poco clamorosi.

Uno strappo difficilmente ricucibile

“Come è possibile ricostruire in questo marasma totale? - si chiede Polverosi - C’è un’enorme distanza di mentalità fra la società e la tifoseria (non tutta, sia chiaro, ma di sicuro la parte più calda, l’unica sempre presente). È ovvio che, per la salute della Fiorentina (intesa come squadra) e del nuovo allenatore, uno strappo così profondo dovrebbe essere ricucito con un’opera di riavvicinamento. Ma a questo proposito le domande sono due. Interessa davvero a Commisso recuperare il rapporto (non per se stesso, ma per la sua squadra) con la tifoseria più calda? E se sì, chi, se non lui direttamente, può trovare il modo di riavvicinare tutte le parti?”.

I possibili scenari

Polverosi prosegue la sia riflessioni ipotizzando possibili risoluzioni: "È davvero una momento difficile per il club viola. Si possono aprire scenari di ogni tipo, anche quello della vendita del club, magari dopo la conclusione della trattativa col Comune per la ristrutturazione dello stadio. La Fiorentina ha una storia da difendere e un futuro da costruire e perfino da festeggiare, nell’agosto del 2026 compirà cent’anni e l’ultimo è cominciato nel modo peggiore".