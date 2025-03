Calvarese non ha dubbi: in Fiorentina-Lecce manca un rosso per i viola nel primo tempo. Nulla da recriminare, invece, sul rigore

L'ex arbitro di calcio Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social la direzione di gara della partita tra Fiorentina e Lecce: in particolare, per Calvarese manca un cartellino rosso per Lucas Beltran, che al 36mo minuto (e con un cartellino giallo sulle spalle) entra su Pierret, intervento giudicato non da ammonizione per l'arbitro Marinelli. Tuttavia, sottolinea Calvarese, il primo giallo era “fiscale”.

Ecco il fermo immagine del contrasto: