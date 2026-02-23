Hiljemark: "Sono molto arrabbiato, ho visto troppa paura nel primo tempo. Abbiamo iniziato a giocare tardi ma conta fare gol"

Battuto il tecnico svedese Oscar Hiljemark che a Dazn ha commentato la sconfitta del suo Pisa con la Fiorentina:

"Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con paura e per questo sono molto arrabbiato. Nel secondo abbiamo iniziato a giocare a calcio, in fase difensiva eravamo un po' più compatti e siamo cresciuti anche con la palla. Nel calcio conta fare gol quando ci sono le occasioni.

Che idea mi sono fatto del Pisa? Con il Verona ho visto due squadre diverse tra primo e secondo tempo, con il Milan abbiamo giocato senza paura, creando problemi a loro. Oggi ho visto troppa paura, ho cambiato un po' giocatori e struttura nella ripresa ma in questo momento non dobbiamo pensare alla salvezza ma giocare con la testa leggera. Con la paura le cose non funzionano.

Come ho ritrovato il calcio italiano? Tante squadre giocano uomo su uomo, molto fisico ma la qualità è la stessa, ci sono tanti giocatori di qualità. Ho visto una Serie A che può crescere tanto e anche per questo ho accettato di venire qua".