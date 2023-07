Flachi: "Le parole di appartenenza di Jovic fanno piacere, ora vanno trasformate in fatti. Igor in Premier League ci sta, dispiace che..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare le ultime di calciomercato della Viola: “Arthur mi piace, è una scommessa, dunque c’è ancora più curiosità e voglia di vedere. Sappiamo quanto è importante il play nel 4-3-3, assieme alla punta centrale: sono quelli che dettano i tempi e danno equilibrio. Se il ragazzo ritrova fiducia in sé stesso, sarà un acquisto importante. Bisogna essere bravi e anche un po’ fortunati”.

Sulle parole di Jovic: “Fanno molto piacere. Poi, però, bisogna passare ai fatti. Sappiamo le qualità di questo ragazzo: la Fiorentina lo tiene perché sa quanto può dare. Ottima questa sua convinzione e appartenenza, il campo la deve tradurre in fatti”.

Sulla cessione di Igor: “A livello fisico, in Premier League ci può tranquillamente stare. Mi dispiace che a Firenze non sia riuscito a replicare la stagione precedente, dove aveva impressionato per davvero. Ranieri può essere titolare? Dipende da lui, per ora”.