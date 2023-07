L'ex portiere ed ex direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, si aspetta ben altro rendimento da parte di Luka Jovic. L'attaccante in un'intervista rilasciata in Serbia e portata alla ribalta in Italia da Fiorentinanews.com, si è detto soddisfatto di quanto fatto nell'ultima annata: “Non ci possiamo accontentare di quello che ha fatto Jovic - ha detto Galli - Deve fare più gol perché ha le potenzialità per farli. Purtroppo a Firenze è arrivato “dopo pranzo” (con poca fame ndr). Ha avuto un momento difficile anche con l'allenatore e poi si è chiarito, ma lui deve fare il doppio, per non dire il triplo di quello che ha fatto l'anno scorso. Non può essere contento di quello che ha fatto fin qui”.

Intanto primi passi in viola di Arthur: “E' una soluzione che mi intriga - continua Galli - Con determinati compiti può rendere tanto. Con l'idea di calcio di Italiano lui può ritrovarsi e fare bene e ritornare ad essere un calciatore importante”.