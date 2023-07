Luka Jovic e la Fiorentina, atto secondo. L'attaccante serbo è pronto a rimboccarsi le maniche e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi: “Tirando le somme - ha detto in un'intervista rilasciata a Novosti che arriva in Italia per la prima volta, grazie a Fiorentinanews.com - dal mio punto di vista ci sono più motivi per essere soddisfatto dopo la prima stagione trascorsa a Firenze. Abbiamo giocato un ottimo calcio, come dimostrano i risultati. Abbiamo raggiunto due finali, in Coppa Italia e in Conference League. Purtroppo le abbiamo perse entrambe, ma abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada e proveremo a vincere un trofeo in questa stagione. Per quanto mi riguarda personalmente, spero che avrò più fortuna con gli infortuni, cioè che non ce ne saranno, e che avrò l'opportunità di mostrare cosa so fare”.

Poi ha detto: “Ogni cambiamento di ambiente richiede tempo per abituarsi, sia allo stile del calcio, sia alla nuova città, persone, mentalità e tutto il resto. Ho trovato rapidamente i miei posti preferiti a Firenze, mi sto adattando in tutti i sensi e credo che ora sono molto più pronto a dare il massimo in campo”.

E ancora: “Sono assolutamente impegnato nei preparativi per la prossima stagione in cui voglio sfruttare la mia opportunità e impormi con il mio gioco e il mio comportamento sia dentro che fuori dal campo. Voglio dare un contributo completo e dare ai nostri tifosi un motivo per essere felici vincendo una delle tre competizioni a cui parteciperemo di nuovo (crediamo che Jovic faccia riferimento a campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ndr)”.