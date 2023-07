La prima uscita di rilievo e per giunta all'estero...ma senza copertura televisiva

Domani la Fiorentina si trasferirà a Belgrado dove giocherà un'amichevole di lusso e di grande significato (soprattutto per la presenza in campo di Jovic) contro la Stella Rossa con inizio previsto per le ore 20.

Però, per i tifosi viola, non sarà possibile seguire l'evento in TV. Al momento in cui scriviamo, c'è da dire che non è prevista nessuna copertura per la partita, almeno in Italia (neanche sul sito ufficiale viola).

Qualcosa potrebbe muoversi prima della gara e l'auspicio per tutti è proprio questo: sarebbe un peccato non poter vedere la prima uscita di rilievo e per giunta all'estero di questa stagione.