Luka Jovic sarà l'osservato speciale nel match che la Fiorentina giocherà al Marakàna di Belgrado, contro la Stella Rossa mercoledì 26 luglio.

L'attaccante viola ha pronunciato alcune dichiarazioni in merito a Sportal (e le potete leggere per la prima volta in Italia su Fiorentinanews.com): "Sono stato felicissimo appena ho saputo della partita, sono molto emozionato e non vedo l'ora di giocare. Sono estremamente felice di avere l'opportunità di correre sul campo in cui mi sono affermato e da cui ho fatto il primo passo significativo verso i migliori campionati europei. Anche se devo ammettere che sarà un po' strano, perché, come farò a giocare contro la mia ex squadra?".

E poi: "Sono molto impaziente, spero che i tifosi riempiranno le tribune dello stadio e che anche i miei compagni possano vivere l'atmosfera di cui spesso ho parlato a loro. Anche se i sostenitori della Fiorentina, soprattutto nel nostro stadio, creano una bella atmosfera, la tribuna nord del Marakàna è qualcosa di speciale".