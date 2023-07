Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in diretta a Sky Sport per parlare di alcuni dei suoi calciatori:

“Jovic? Tutti si sono presentati bene. Si inizia con i test fisici e tutti ottimali. Anche Luka fa quello che gli viene chiesto, ora ha un anno in più di conoscenza, è molto diverso rispetto all'anno scorso. Speriamo che questo ritiro lo metta nelle condizioni per dare il suo miglior contributo”.

Sul passato: “Dopo la finale di Praga ero molto deluso, per la seconda finale persa, ma non vedevo l'ora di andare a parlare con la società per continuare insieme. Mi hanno promesso che avrebbero migliorato la squadra per confermare quanto fatto l'anno scorso. Ora si riparte con stimoli nuovi”.

Infine su Amrabat: “Anche al mio primo anno c'era qualche situazione borderline, fra cui proprio la sua. Allora decise di continuare a giocare per noi, adesso lo aspettiamo per capire cosa vuole fare. Tutti qui hanno tanta voglia di lavorare, vedremo cosa vorrà lui”.