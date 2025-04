Intervenuto a Toscana TV, l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Parma, concentrandosi sulle difficoltà della squadra sul piano del gioco, ma non solo.

‘Prestazione deludente, la Fiorentina non trova la chiave con le piccole'

“La Fiorentina va sempre in difficoltà con le ‘piccole’, non riuscendo mai a trovare la chiave giusta per risolvere queste partite. Il Parma si è difeso giocando e tenendo palla, mentre c’è anche chi mette il pullman davanti alla porta, però i gialloblù non hanno fatto chissà cosa. C’è delusione per la prestazione, sembra che la squadra entri pensando ‘tanto siamo più forti e questa partita la vinciamo’, questa è l’impressione che dà”.

‘Troppe poche le occasioni create ma Kean…’

“Da un attaccante come Kean mi aspetto il gol in un’occasione come quella avuta. In gare brutte come quella di domenica alle punte vere spesso basta un pallone per segnare. Resta il fatto che la Fiorentina poi ha avuto troppe poche occasioni per vincere la gara. Manca qualcosa a Palladino anche sotto l’aspetto della preparazione mentale a queste gare. Le gare con le big si preparano da sole”.