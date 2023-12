La Nazione: Lo choc di Gonzalez può fare bene a Ikoné?

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Gonzalez choc. Tocca a Jorko". A pagina 2: "Con il Verona senza Nico e Duncan. Ma questa è una partita da vincere" e in sommario: “Gonzalez out per 45 giorni, al suo posto Vincenzo Italiano si aspetta un salto di qualità da parte di Ikonè, Alfred febbricitante e Arthur a mezzo servizio. Bonaventura diventa fondamentale, in avanti favorito Nzola”. A pagina 3: "Gonzalez che botta! Nico out per 45 giorni Supercoppa a rischio".