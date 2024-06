Bonato: "Barak fuori dalla portata del Cagliari. Abbiamo esercitato l'opzione di rinnovo per Mina e lui vuole restare in Sardegna"

Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato ha parlato in conferenza stampa aggiornando i tifosi sardi sul futuro dell'ex difensore della Fiorentina Yerry Mina, che probabilmente resterà in rossoblù, e anche del centrocampista viola Antonin Barak.

‘Abbiamo esercitato l’opzione per Mina e adesso…'

“Per Mina abbiamo esercitato l’opzione di rinnovo contrattuale. Il calciatore ha espresso la sua volontà di rimanere a Cagliari. Noi abbiamo ottenuto un’opzione per il rinnovo, ma con un’offerta di due milioni poteva partire. Lui si è sbilanciato, poi si vedrà”.

‘Barak fuori portata per il Cagliari’

“La nostra filosofia è quella di crescere in maniera graduale. Sul mercato siamo attenti alle occasioni. Per Miranchuk dico no, non è nei nostri parametri. Barak è un discorso simile, è un profilo che richiede un budget al di fuori della portata del Cagliari”.