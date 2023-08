UFFICIALE: Toci lascia la Fiorentina in prestito per giocarsela in Serie C

Ufficiale: Eljon Toci lascia la Fiorentina. Dopo tanti anni trascorsi in Primavera sotto la guida di mister Alberto Aquilani e, soprattutto, dopo un'ultima stagione particolarmente complicata, il classe 2003 si accasa al Sestri Levante, squadra che tra l'altro la Viola affronterà in amichevole l'11 agosto.



L'attaccante albanese si trasferisce in prestito in Liguria e se la giocherà in Serie C.

Il comunicato: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eljon Toci all'U.S. Sestri Levante”.