Il bomber viola? Ha il contratto in scadenza. E gli estimatori non mancano di certo

Otto gol stagionali (terzo dietro Gonzalez e Beltran), due volte a segno nelle ultime due uscite della Fiorentina: Lucas Martinez Quarta è quasi un bomber per i ritmi realizzativi palesati dalla formazione viola.

Futuro rebus

Nonostante questo il suo futuro resta un rebus e la sua permanenza a Firenze è tutt'altro che scontata. Il suo attuale contratto è in scadenza nel giugno 2025 e quindi ci sarebbe bisogno di intavolare una trattativa per l'eventuale rinnovo.

Tutto tace sul fronte rinnovo

Per adesso però tutto tace, si legge stamani su La Nazione, sia sul fronte viola che su quello dell’entourage del calciatore e senza un prolungamento, fra pochi mesi si parlerà di nuovo di una cessione. Il mercato non gli manca, in Italia e all’estero.