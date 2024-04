Amoruso: "Quarta goleador? Segna tanto sì, ma l'istinto mi dice che va ceduto. Pensa troppo alla fase offensiva"

Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, ha parlato a Radio Bruno Toscana della Fiorentina e di Lucas Martinez Quarta, ancora in gol nella vittoria con il Sassuolo: “Segna tanto, è vero, ma quante reti abbiamo subito per colpa sua? Alla fine così facendo fa pari e patta. Non ne voglio parlar male ma alla fine è sempre un difensore".

Amoruso insiste su Quarta

"Dove era sui tre gol presi a Bergamo? In avanti, per cercare l'inserimento in area avversaria. Vanno bene queste caratteristiche offensive ma bisogna anche capire certi momenti. L’istinto mi dice di venderlo, non ho molto da dire su questo calciatore. E nelle gare meno complicate, l’ha capito anche l’allenatore, visto che i titolari sono Milenkovic e Ranieri”.